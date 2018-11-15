В Югре введен ежедневный контроль цен на топливо

Власти Югры перешли к ежедневному мониторингу цен на бензин и топливо. В будущем для сдерживания цен Ханты-Мансийский автономный округ может предложить независимым производителям нефтепродуктов заключить соглашение, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о небольших компаниях, которые не являются сторонами соглашений, подписанных с ФАС и кабмином, рассказала губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции. Возможности региона для заключения такого соглашения сейчас изучают в правительстве.

Сейчас на независимых поставщиков приходится порядка 30% рынка. По словам губернатора, проходит анализ независимого рынка:

"Мы выявляем зависимость между игроками, аффилированность владельцев, определяем систему в которой будем взаимодействовать. Еженедельный контроль цен заменяем на ежедневный, чтобы находить возможность реагировать при изменении цены на бензин и дизтопливо", - отметила губернатор.