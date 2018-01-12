Долгострои "Камской долины" в Перми официально введены в эксплуатацию

Число проблемных объектов в Прикамье сократилось до 15. В эксплуатацию введены два долгостроя "Камской долины" и два объекта из числа "проблемных", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Возможность заселиться в свои квартиры в канун Нового года получили около 500 семей. Итоговую проверку ранее провела краевая инспекция Госстройнадзора. Напомним, инспекция была утверждена в мае прошлого года главой региона Максимом Решетниковым. По результатам проверки два дома по ул. Ушакова, 36Б и Елькина, 39, а также долгострои "Камской долины" по адресам: Хабаровская, 54А, Холмогорская, 4Г и Самаркандская, 143, были признаны соответствующими проектам, прошедших экспертизу.

После чего все дома, кроме третьего долгостроя "Камской долины" были официально введены в эксплуатацию. Ввод дома на Самаркандской, 143 запланирован администрацией Перми на январь текущего года.

"Краевым минстроем, инспекцией и прокуратурой Пермского края была проведена совместная работа по стимулированию застройщиков в устранении замечаний, выявленных в процессе сдачи объектов и формированию итогового пакета документов для выдачи ЗОС", - отметил руководитель краевой Инспекции государственного строительного надзора по Пермскому краю, Василий Билоус.

В настоящий момент краевой Госстройнадзор проводит процедуру итоговой проверки еще двух проблемных объектов на ул.Мира, 5а, застройщиком которого является ООО "Алиас" и ул.Сиреневый бульвар, 5 в г. Чайковский у ООО "РСУ-6".

Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г.

Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома.

Расчет размера субсидии осуществляется в зависимости от площади жилого помещения, которая составляет: 33 кв. м для одиноко проживающего гражданина; 42 кв. м на семью из двух человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи три человека и более. На первом этапе строительства будет проведена консервация проблемного объекта, на втором – завершение строительства через создание ЖСК. На третьем этапе – предоставление краевой субсидий участникам строительства.