Жительница Нижнего Тагила подожгла два здания по указке мошенников

35-летняя жительница Нижнего Тагила готовится предстать перед судом. Она подожгла два здания по указке мошенников.

По версии следствия, в январе 2026 года женщина стала жертвой телефонных аферистов: неизвестные, представившись "сотрудниками банка, Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ", заявили, что от ее имени якобы оформляются кредиты и переводятся деньги за границу. Под психологическим давлением тагильчанка оформила кредиты в нескольких банках и заложила ценности в ломбард.

Затем куратор дал ей новое задание: поджечь два здания на улице Вогульской. Речь шла о помещении общественной организации "Искра жизни", помогающей участникам СВО, и здании ООО "Нижнетагильский холодильник".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, женщина, действуя по инструкциям мошенников, купила канистры, бензин и зажигалки, разбила окна и подожгла помещения, после чего сняла все на телефон. В результате пожара общественной организации был причинен ущерб на сумму более миллиона рублей – оказались уничтожены вещи, предназначенные для бойцов СВО. Ущерб "Нижнетагильскому холодильнику" составил около 100 тысяч рублей.

Поджигательница была задержана и признала вину. Она пояснила, что действовала под психологическим давлением и боялась за жизнь своих детей. Ее уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Сейчас решается вопрос о дате заседания.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге суд отменил сделки, заключенные пенсионеркой под диктовку мошенников.