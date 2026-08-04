Прокуратура обжаловала приговор блогеру Лерчек

Представители гособвинения обжаловали приговор в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Как заявил ТАСС участник процесса, прокуратура будет добиваться ужесточения наказания.

Ранее сообщалось, что представители надзорного ведомства намерены добиваться в Мосгорсуде для Лерчек шестилетнего условного срока. Также они попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать свой бренд в интернете с трех лет до пяти лет.

Гагаринский районный суд Москвы 31 июля приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также оштрафовал блогера на 765 млн руб. Кроме того, ей на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек свою вину не признала. Кроме того, сообщалось, что она собралась обжаловать приговор.