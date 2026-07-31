В москве суд приговорил блогера Лерчек к условному сроку

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, сообщают РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Суд также оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете.

Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек свою вину не признала.

Прокурор запрашивал для Чекалиной шесть лет лишения свободы условно и штраф в один миллиард 221 миллион рублей. В свою очередь, адвокаты попросили либо оправдать ее полностью, либо освободить от наказания по болезни.

В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.

Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы, Чекалина осудили на семь лет.