Прокурор запросил для блогера Лерчек условный срок

Прокурор запросил для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) наказание в виде 6 лет лишения свободы условно и штраф на 1,2 миллиарда рублей по делу о выводе денег в ОАЭ по подложным документам.

Как сообщает РИА Новости, Чекалина вину не признает.

Накануне дело начали рассматривать заново, процесс проходит в закрытом режиме. В марте его приостановили из-за онкологии у Чекалиной. Суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий. В отношении ее бывшего супруга суд продолжился, в итоге Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии.