Юран извинился перед болельщиками "Урала" за "смазанный старт" в чемпионате

Главный тренер ФК "Урал" Сергей Юран высказался о неудачном старте его команды в новом сезоне и попросил прощения у болельщиков.

В этот понедельник уральцы стартовали в чемпионате Первой лиги с домашнего поражения от московского "Торпедо". Команда пропустила решающий гол уже в добавленное к матчу время.

Как заявил Юран на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, он хотел бы извиниться от лица команды и от себя лично перед болельщиками.

"Старт немного смазанный, скажем так. В целом неудачно провели игру, я имею ввиду по результату. Счет на табло. Но такое бывает, это футбол. К сожалению, такие моменты случаются", - констатировал специалист.

Он признался, что не ожидал увидеть столько болельщиков на стадионе в рабочий день.

"Спасибо им большое за поддержку. Хочу сказать им: я задачу решу и команда будет в РПЛ. Сезон будет длинный, тяжелый", - добавил тренер.

Напомним, также сегодня в футбольном клубе "Урал" прокомментировали ситуацию с уходом полузащитника Юрия Железнова.