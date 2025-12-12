"Футбольный человек". Мостовой одобрил назначение Березуцкого в "Урал"

Известный в прошлом футболист и экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Василия Березуцкого главным тренером "Урала".

Накануне клуб из Екатеринбурга объявил о назначении Березуцкого вместо Мирослава Ромащенко, на этой неделе отправленного в отставку. Перед новым тренером стоит задача вернуть "Урал" в Российскую Премьер-лигу, откуда команда вылетела в 2024 году. Сам Василий уже пообещал "приложить все усилия", чтобы вернуть уральцев в РПЛ.

Александр Мостовой поддержал назначение Березуцкого в "Урал".

"Правильно и хорошо, что футбольные люди возглавляют наши команды. Так и должно быть! Такие люди должны заниматься своим футбольным делом. Чем будет больше таких людей, тем нашему российскому футболу будет проще. "Урал" и до этого играл стабильно и шел на первых местах в ФНЛ. Они так и будут наверху турнирной таблицы", - уверен Мостовой, слова которого приводит издание "Чемпионат".

Также "Царь" вспомнил, что этим летом он побывал в Екатеринбурге в гостях у "Урала"

"Был поражен, удивлен и вдохновлен тем, что город – футбольный", - отметил он.

Напомним, что во время своего визита в Екатеринбург Александр Мостовой напутствовал "Урал" на скорейшее возвращение в РПЛ.