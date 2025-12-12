Президент ФК "Урал" о Березуцком: клуб заполучил одного из лучших молодых специалистов

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов объяснил назначение Василия Березуцкого главным тренером команды.

Накануне клуб из Екатеринбурга объявил о назначении Березуцкого вместо Мирослава Ромащенко, ранее отправленного в отставку. Перед новым тренером поставлена задача вернуть "Урал" в Российскую Премьер-лигу, откуда команда вылетела в 2024 году. Василий уже пообещал "приложить все усилия", чтобы вернуть уральцев обратно в РПЛ.

Как заявил Иванов, "Урал" заполучил одного из лучших молодых специалистов.

"Остановились на кандидатуре Василия, потому что решили, что он нам поможет решить задачу. Он знает, как выигрывать, работал с большими тренерами, сам работал главным тренером. Мы с ним долго разговаривали, и его программа нам очень понравилась. Если он выполнит задачу, мы будем сотрудничать с ним дальше", - приводит слова президента пресс-служба ФК "Урал".

Напомним, что назначение Березуцкого в клуб из Екатеринбурга одобрил известный в прошлом футболист и экс-игрок сборной России Александр Мостовой.