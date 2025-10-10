Президент ФК "Урал" о двух поражениях подряд: "Главный тренер на месте и готовит команду"

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов высказался о ситуации в клубе после двух поражений подряд в Первой лиге.

Напомним, сначала уральцы на своем поле проиграли "СКА-Хабаровску" со счетом 1:2, а затем были на выезде разгромлены челнинским КАМАЗом со счетом 5:1.

Как заявил Иванов, оба поражения обидные.

"Но это футбол, без поражений не бывает побед. Все работают и готовятся к следующему матчу. Главный тренер на месте и готовит команду к матчу с "Челябинском" и на Кубок 16-го числа", - приводит слова функционера издание "Чемпионат".

В Кубке России команде из Екатеринбурга предстоит в гостях сыграть с воронежским "Факелом". Стоит отметить, что после разгрома от КАМАЗа главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко попросил прощения у болельщиков.