Президент ФК "Урал" о двух поражениях подряд: "Главный тренер на месте и готовит команду"
Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов высказался о ситуации в клубе после двух поражений подряд в Первой лиге.
Напомним, сначала уральцы на своем поле проиграли "СКА-Хабаровску" со счетом 1:2, а затем были на выезде разгромлены челнинским КАМАЗом со счетом 5:1.
Как заявил Иванов, оба поражения обидные.
"Но это футбол, без поражений не бывает побед. Все работают и готовятся к следующему матчу. Главный тренер на месте и готовит команду к матчу с "Челябинском" и на Кубок 16-го числа", - приводит слова функционера издание "Чемпионат".
В Кубке России команде из Екатеринбурга предстоит в гостях сыграть с воронежским "Факелом". Стоит отметить, что после разгрома от КАМАЗа главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко попросил прощения у болельщиков.