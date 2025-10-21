Главный тренер ФК "Урал" о последних результатах команды: "Какой-то нефарт"

Главный тренер ФК "Урал" Мирослав Ромащенко поделился мыслями о последних результатах екатеринбургской команды. Он полагает, что его игрокам "не фартит".

Ранее клуб из Екатеринбурга потерпел два поражения подряд в Первой лиге, а также вылетел из Кубка России. Накануне уральцы с огромным трудом победили аутсайдера чемпионата "Чайку" (1:0), при этом доигрывая встречу в меньшинстве после удаления португальского защитника Гонсалу Мигела.

Как заявил Ромащенко после матча, его игроки забили относительно быстрый мяч и имели множество других моментов.

"Какой-то нефарт идет – не можем их реализовать в последних трех встречах. В целом контролировали ситуацию", - приводит слова тренера официальный Telegram-канал "Урала".

По словам специалиста, после удаления все перевернулось, но в меньшинстве футболисты проявили характер.

"Самое важное – мы взяли три очка. Это поможет в дальнейшем", - добавил Мирослав Ромащенко.

Напомним, что после разгрома от КАМАЗа главный тренер "Урала" просил прощения у болельщиков.