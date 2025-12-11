11 Декабря 2025
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Березуцкий пообещал "приложить все усилия", чтобы вернуть "Урал" в РПЛ

Новый главный тренер ФК "Урал" Василий Березуцкий поделился мыслями о своем назначении в екатеринбургский клуб.

Сегодня "Урал" объявил о назначении на пост главного тренера экс-игрока сборной России Василия Березуцкого. Он пришел на смену Мирославу Ромащенко, на этой неделе отправленного в отставку. Перед новым тренером стоит задача вернуть "Урал" в Российскую Премьер-лигу, откуда команда вылетела в 2024 году.

Как признался Василий Березуцкий, он рад стать частью такого клуба, как "Урал". Специалист провел в Екатеринбурге уже несколько дней и остался доволен увиденным.

Григорий Иванов и Василий Березуцкий на подписании контракта с ФК "Урал"(2025)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

"Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления. Город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой – академия, "Екатеринбург-Арена", и скажу так: все на достойном уровне!", - приводит слова тренера пресс-служба ФК "Урал".

Он отметил, что город и регион заслуживают, чтобы быть представленными в РПЛ.

"Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу", - заверил Березуцкий.

Сейчас команда из Екатеринбурга в таблице Первой лиги находится на втором месте, позволяющем напрямую вернуться в Премьер-лигу. Возобновится чемпионат в следующем году после зимнего перерыва.

Теги: Урал, РПЛ, Березуцкий, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

