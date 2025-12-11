11 Декабря 2025
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" объявил о назначении Березуцкого и поставил ему задачу вернуться в РПЛ

Екатеринбургский ФК "Урал" объявил о назначении на пост главного тренера экс-игрока сборной России Василия Березуцкого.

"Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера "Урала" и решить главную задачу сезона – вернуться в РПЛ!", - говорится в официальном сообщении уральской команды.

Василий Березуцкий будучи игроком выступал в составе московского ЦСКА и вызывался в сборную России. По окончании игровой карьеры работал в тренерском штабе клубов "Витесс" (Нидерланды), "Краснодар", ЦСКА и "Шанхай Шеньхуа" (Китай). В 2024-2025 годах был главным тренером "Сабаха" (Азербайджан), с которым выиграл кубок этой страны.

Григорий Иванов и Василий Березуцкий(2025)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Напомним, на прошлой неделе "Урал" официально объявил об отставке главного тренера команды Мирослава Ромащенко. Сообщалось, что ему на смену может прийти экс-игрок сборной России Александр Кержаков, но в клубе это не подтверждали.

"Урал" вылетел из РПЛ в 2024 году и сейчас выступает в Первой лиге. На зимний перерыв в чемпионате команда из Екатеринбурга ушла на втором месте в таблице, позволяющем напрямую вернуться в Премьер-лигу.

