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Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную медэкспертизу

Прокуратура обратилась в столичный суд для проверки состояния здоровья блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) после ее публикаций о силовых тренировках на фоне тяжелого заболевания. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Ведомство просит назначить девушке повторную комплексную судебно-медицинскую комиссионную экспертизу. В документах говорится, что в день очередной химиотерапии Чекалина сообщила подписчикам в социальных сетях о том, что занимается в спортзале фитнес-клуба. При этом ранее она упоминала о проведенной операции по восстановлению позвонков, поврежденных метастазами.

Кроме того, в суд направлена просьба проверить отца младшего ребенка Чекалиной Луиса Сквирччиариани. В заявлении говорится, что через его аккаунт в соцсетях Лерчек "подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии", несмотря на тяжелый диагноз, предполагающий "практически прикованность".

Напомним, в апреле бывшего мужа блогерши Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях. Обвинение заявило, что бывшие супруги выводили средства на счета компаний в ОАЭ. Зарабатывали Чекалины на онлайн-фитнес-марафонах в соцсетях.

У Валерии Чекалиной было выявлено онкологическое заболевание в четвертой стадии. На время проведения лечения, в том числе химиотерапии, суд приостановил дело в отношении нее и освободил Лерчек из-под домашнего ареста.

Теги: лерчек, валерия чекалина, медэкспертиза


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