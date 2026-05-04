Дрейфовавший в Охотском море Пичугин подаст кассационную жалобу на приговор

Выживший после дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин, приговор в отношении которого вступил в законную силу, намерен подавать кассационную жалобу.

Как сообщил ТАСС его адвокат Андрей Назаров, Пичугин ранее отказался от апелляции, сославшись на усталость и чувство вины.

"Но будем писать кассацию. Это право осужденного. Это допускает закон", - сказал Назаров.

Напомним, Пичугин, его брат и племянник пропали в начале августа 2024 года. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и 15-летний племянник погибли.

В апреле 2026 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

На суде Пичугин признал вину частично - в том, что на своей лодке отдалился от берега более чем на 1,6 мили, чем нарушил запрет, установленный для маломерных судов. Вину в том, что из-за него погибли его родственники, фигурант не признал.