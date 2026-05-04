Дрейфовавший в Охотском море Пичугин подаст кассационную жалобу на приговор

04 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: скриншот с видео &quot;Kamchatka live&quot;

Дрейфовавший в Охотском море Пичугин подаст кассационную жалобу на приговор

Выживший после дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин, приговор в отношении которого вступил в законную силу, намерен подавать кассационную жалобу.

Как сообщил ТАСС его адвокат Андрей Назаров, Пичугин ранее отказался от апелляции, сославшись на усталость и чувство вины.

"Но будем писать кассацию. Это право осужденного. Это допускает закон", - сказал Назаров.

Напомним, Пичугин, его брат и племянник пропали в начале августа 2024 года. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и 15-летний племянник погибли.

В апреле 2026 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

На суде Пичугин признал вину частично - в том, что на своей лодке отдалился от берега более чем на 1,6 мили, чем нарушил запрет, установленный для маломерных судов. Вину в том, что из-за него погибли его родственники, фигурант не признал.

Теги: михаил пичугин, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.04.2026 10:39 Мск Пичугину, выжившему в Охотском море на дрейфующей лодке, вынесли приговор
Ранее 06.04.2026 12:30 Мск Для Пичугина, дрейфовавшего в Охотском море, требуют три года колонии-поселения
Ранее 09.02.2026 14:22 Мск Пичугин, дрейфовавший в Охотском море, частично признал вину
Ранее 15.12.2025 14:31 Мск Верховный суд передал в Бурятию дело Пичугина, дрейфовавшего в море
Ранее 10.10.2025 13:25 Мск Мужчина, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море, не признаёт вину
Ранее 10.10.2025 10:15 Мск Мужчину, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, будут судить по двум статьям
Ранее 27.01.2025 10:48 Мск Дрейфовавший на катамаране в Охотском море мужчина признал, что нарушил закон
Ранее 14.01.2025 10:03 Мск Мужчине, дрейфовавшему в Охотском море, не стали предъявлять обвинение
Ранее 29.10.2024 10:50 Мск Выжившего после двух месяцев в лодке в Охотском море выписали из больницы
Ранее 18.10.2024 08:11 Мск Выживший в Охотском море не имел права отплывать на лодке дальше 5 км от берега
Ранее 16.10.2024 13:53 Мск Стали известны подробности поиска троих мужчин в Охотском море
Ранее 16.10.2024 07:50 Мск С мужчиной, который выжил после двух месяцев в море, работают психологи и следователи
Ранее 15.10.2024 10:11 Мск Дрейфовавшего в Охотском море более двух месяцев мужчину спас избыточный вес

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети