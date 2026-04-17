Слободяна, задавившего двух сестер насмерть, приговорили к 17 годам

17 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Слободяна, задавившего двух сестер насмерть, приговорили к 17 годам

Виновник ДТП в Ревде, в результате которого погибли две сестры-младшеклассницы, Михаил Слободян приговорен к 17 годам колонии общего режима. Решение принял Екатеринбургский гарнизонный суд.

Помимо этого, Слободян должен выплатить родителям погибших девочек компенсацию морального вреда в размере 12 млн рублей, а родителям пострадавшей девочки - 4 млн рублей.

Приговор не сильно отличается от того, что запрашивало гособвинение. Напомним, что для Слободяна просили 18 лет колонии. Осужденный в последнем слове заявил, что надеется ненадолго оказаться на небесах, чтобы вымолить прощение у девочек.

Напомним, что 27 октября 2025 года Слободян на машине выехал на тротуар и сбил двух сестер 7 и 9 лет - Киру и Анну. Подругу девочек - 11-летнюю Лизу госпитализировали с серьезными травмами. В полиции официально подтвердили, что водитель был пьян, а после выяснилось, что в его крови нашли следы марихуаны и метамфетамина. Также стало известно, что свердловчанин, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Адвокат утверждал, что Слободян провел на СВО два года, что пагубно сказалось на морально-психических аспектах его психики.

Теги: Ревда, Слободян, ДТП, сестры, приговор


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2026 12:34 Мск Водитель из Ревды, сбивший насмерть двух сестер, может сесть на 18 лет
Ранее 29.10.2025 16:10 Мск Употреблял наркотики. Суд отправил в СИЗО водителя из Ревды, сбившего насмерть двух сестер
Ранее 29.10.2025 13:10 Мск Прощание с Кирой и Аней, погибшими в ДТП в Ревде, пройдет 30 октября
Ранее 29.10.2025 12:27 Мск Маленькая Лиза, выжившая в ДТП в Ревде, пришла в сознание
Ранее 28.10.2025 15:40 Мск Ревдинцев приглашают помолиться за упокой погибших в ДТП девочек
Ранее 28.10.2025 15:17 Мск Ревдинские врачи рассказали о состоянии девочки, выжившей в ДТП
Ранее 28.10.2025 15:05 Мск Полиция: водитель, насмерть сбивший девочек в Ревде, был пьян
Ранее 28.10.2025 08:48 Мск Водитель из Ревды, насмерть сбивший двух девочек, ранее уже мог привлекаться за пьяное вождение
Ранее 27.10.2025 20:05 Мск В Ревде машина насмерть сбила двоих детей

