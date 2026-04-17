Слободяна, задавившего двух сестер насмерть, приговорили к 17 годам

Виновник ДТП в Ревде, в результате которого погибли две сестры-младшеклассницы, Михаил Слободян приговорен к 17 годам колонии общего режима. Решение принял Екатеринбургский гарнизонный суд.

Помимо этого, Слободян должен выплатить родителям погибших девочек компенсацию морального вреда в размере 12 млн рублей, а родителям пострадавшей девочки - 4 млн рублей.

Приговор не сильно отличается от того, что запрашивало гособвинение. Напомним, что для Слободяна просили 18 лет колонии. Осужденный в последнем слове заявил, что надеется ненадолго оказаться на небесах, чтобы вымолить прощение у девочек.

Напомним, что 27 октября 2025 года Слободян на машине выехал на тротуар и сбил двух сестер 7 и 9 лет - Киру и Анну. Подругу девочек - 11-летнюю Лизу госпитализировали с серьезными травмами. В полиции официально подтвердили, что водитель был пьян, а после выяснилось, что в его крови нашли следы марихуаны и метамфетамина. Также стало известно, что свердловчанин, вероятно, уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

Адвокат утверждал, что Слободян провел на СВО два года, что пагубно сказалось на морально-психических аспектах его психики.