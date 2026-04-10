СК отказался возбуждать новое уголовное дело против Чекалиных

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина после полного ими погашения задолженности по налогам.

Постановление следствия об отказе в возбуждении уголовного дела о неуплате налогов приобщено судом к материалам уголовного дела, пишет ТАСС.

31 марта Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве Лерчек в связи с погашением ее задолженности по налогам. Представитель блогера на заседании 17 марта передал суду документ о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет Чекалиной.

Дело против Лерчек о незаконном выводе 251,5 млн рублей из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 года. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артем Чекалин. По вменяемой статье Чекалиным грозит от трех до семи лет заключения. Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Ее бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.