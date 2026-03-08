08 Марта 2026
Здравоохранение Москва
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

У блогера Лерчек нашли метастазы в легких

Блогер Валерий Чекалина, работавшая под псевдонимом Лерчек, больна раком. Заболевание выявили после недавних родов, передает РБК.

По данным, которые раскрыл молодой человек Чекалиной Луис Сквиччиарини, в день родов врач, принимавшая ребенка, обратила внимание на проблемы с плацентой и отправила материал на гистологию. Анализ подтвердил наличие злокачественных клеток. После этого девушку обследовали и обнаружили метастазы в легких. Также пришлось сделать операцию на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться.

Сквиччиарини утверждает, Чекалина и ее адвокаты еще год назад подавали прошение на разрешение посетить врача еще год назад, но следователи и суд отказали.

Сейчас Лерчек находится под домашним арестом.

Дело о незаконном выводе 251,5 млн руб. из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 года. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артем Чекалин. За время следствия пара успела развестись, сейчас Лерчек встречается с танцором, который сопровождает ее на судебные заседания. По вменяемой статье Чекалиным грозит от 3 до 7 лет заключения. После родов срок ей могут скостить до трети. Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Ее бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.

В конце февраля Лерчек родила сына от тренера по танцам Сквиччиарини.

Теги: валерия чекалина, рак, метастазы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

