Лерчек рассчиталась с ФНС

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) полностью рассчиталась с ФНС – погасила долг в 176 млн руб.

"Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует", - приводит РИА Новости слова представителя Чекалиной, сказанные в суде.

Дело против Лерчек о незаконном выводе 251,5 млн руб. из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 г. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артём Чекалин. За время следствия пара успела развестись, сейчас Лерчек встречается с танцором, который сопровождает ее на судебные заседания. В конце февраля Лерчек родила от него сына. По вменяемой статье Чекалиным грозит от трёх до семи лет заключения. После родов срок ей могут скостить до трети. Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Её бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.