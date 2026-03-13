Заседание суда по делу Лерчек могут перенести из-за ее лечения от рака

Заседание Гагаринского суда Москвы по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которое назначено на 16 марта, могут перенести.

"Подсудимая находится в больнице, где проходит курс химиотерапии. Участие ее в заседании зависит от того, отпустят ли ее врачи", - сообщил ТАСС один из участников процесса.

Сейчас Лерчек находится под домашним арестом. Недавно стало известно, что у нее рак желудка четвертой стадии. Заболевание выявили после недавних родов. Ее молодой человек Луис Сквиччиарини заявил, что Чекалина и ее адвокаты еще год назад подавали прошение на разрешение посетить врача, но следователи и суд отказали.

Дело против Лерчек о незаконном выводе 251,5 млн руб. из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 года. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артем Чекалин. За время следствия пара успела развестись, сейчас Лерчек встречается с танцором, который сопровождает ее на судебные заседания. В конце февраля Лерчек родила от него сына. По вменяемой статье Чекалиным грозит от 3 до 7 лет заключения. После родов срок ей могут скостить до трети. Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Ее бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.