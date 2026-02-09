Пичугин, дрейфовавший в Охотском море, частично признал вину

Михаил Пичугин, который дрейфовал в Охотском море два месяца на лодке-катамаране, в суде частично признал вину.

Слушание уголовного дела проходит в Улан-Удэ. Как передает ТАСС, судья запретила журналистам производить фото- и видеосъемку в зале судебного заседания.

Ходатайство заявил адвокат Пичугина Андрей Назаров, ссылаясь на "тяжелые воспоминания" и факт того, что в суде будут допрошены "престарелая мать Михаила, друзья, которые знали покойных".

Ранее сообщалось, что Михаил Пичугин не признает себя виновным по делу о нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей, и использовании подложного документа. Выяснилось, что он не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега.

Напомним, 15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа 2024 года. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.