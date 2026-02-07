У блогера Лерчек изъяты дорогие украшения и 46 миллионов

Следствие изъяло у блогера Лерчек (Валерия Чекалина) дорогие украшения и крупную сумму наличными.

Во время обыска в доме Чекалиной изъяты 22 комплекта украшений различных премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier. Среди них – восемь браслетов, несколько пар серёжек, ожерелья и трое часов: Chopard, Rolex и Cartier. Также найдены 46 млн руб. наличными, сейчас деньги арестованы, пишет РИА Новости.

Дело Чекалиной о незаконном выводе денег из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 г. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артём Чекалин. За время следствия пара успела развестись, сейчас Лерчек встречается с танцором, который сопровождает ее на судебные заседания. По вменяемой статье Чекалиным грозит от трёх до семи лет заключения. Если Лерчек родит до оглашения приговора, срок ей могут скостить до трети.