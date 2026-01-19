Беременная блогерша Лерчек после экстренной операции появилась в суде

Беременная четвертым ребенком Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, приехала на очередное заседание суда. Она сказала журналистам, что чувствует себя хорошо, передает канал "112".

В канун Нового года Лерчек госпитализировали, ей провели экстренную операцию. По словам отца будущего ребенка – танцора Луиса Сквиччиарини – существовала угроза выкидыша.

Сейчас Лерчек находится под домашним арестом.

Дело о незаконном выводе денег из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 года. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артем Чекалин. За время следствия пара успела развестись, сейчас Лерчек встречается с танцором, который сопровождает ее на судебные заседания. По вменяемой статье Чекалиным грозит от 3 до 7 лет заключения. Если Лерчек родит до оглашения приговора, срок ей могут скостить до трети.