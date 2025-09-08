Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в незаконном выводе денег из РФ

Завершено расследование в отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, сообщает московская прокуратура.

Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В начале октября прошлого года МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Оно связано с переводом валюты с использованием подложных документов на фитнес-марафоны Лерчек через банк в Дубае. У бывших супругов прошли обыски. Суд отправил Чекалиных под домашний арест.

В прошлом году на семью Чекалиных уже заводили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогеры применили упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей. В январе стало известно, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело прекратили. Но супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.