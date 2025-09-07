07 Сентября 2025
Общество В России
Фото: t.me/moscowcourts / Объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Осужденный экс-сенатор Арашуков неоднократно просил об отправке в зону СВО

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, осужденный на пожизненное заключение за создание ОПС и организацию убийств, неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны для отправки в зону СВО. Об этом сообщил его адвокат Эльмар Ализаде.

"Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину", - заявил он ТАСС.

Попытки осужденного так и не увенчались успехом. Адвокат объяснил, что заключенным на пожизненное "обычно отказывают" в заключении контракта.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

В декабре 2022 года Рауфа Арашукова и и его отца суд приговорил к пожизненному заключению. Их признали виновными в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауля Арашукова также признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4 миллиардов рублей. В октябре 2024 года Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Арашуковым.

Теги: рауф арашуков, сво


