При передаче взятки Арашуковым с поличным задержан его адвокат

Один из адвокатов бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержан как посредник при передаче взятки от экс-чиновника за улучшение условий его содержания в колонии.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, защитник ранее регулярно посещал экс-сенатора в ИК-6 ("Черный Дельфин"), где тот отбывает наказание. При этом он не участвовал в защите Арашукова в Мосгорсуде и в апелляционной инстанции.

Как сообщили в СК, в июле – октябре Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, через своего адвоката передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области не менее 3 млн рублей. За эту сумму Арашуков хотел получать больше, чем положено, телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач. Также он хотел выбрать места и виды работ в колонии, отбывать наказание в одной камере с указанным им заключенным.

Сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы. Экс-сенатору предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.