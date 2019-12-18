По "делу Арашуковых" задержаны еще четыре фигуранта

В рамках уголовного дела о хищении природного газа, по которому проходят отец и сын Арашуковы, задержаны еще четверо подозреваемых.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, это метрологи филиалов ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

По версии следствия, задержанные вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, чтобы в них не фиксировались данные о похищенном преступным сообществом Арашуковых газе. Этот газ метрологи за наличные затем продавали представителям предприятий.

Подозреваемые доставлены в Москву, один из них уже арестован.

Напомним, Рауль Арашуков, занимавший пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен в начале года.

В марте сообщалось, что ему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС).

Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он тоже был отправлен под стражу.