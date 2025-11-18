Суд отказал Арашукову в допросе начальника оренбургского УФСИН

Ленинский районный суд Оренбурга отказался удовлетворить ходатайство экс-сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок, о допросе начальника УФСИН России по Оренбургской области по делу о взятке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

При этом судом разрешены ходатайства подсудимого о допросе дополнительных свидетелей из числа сотрудников колонии и осужденных, отбывающих наказание.

Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок. Ранее СК сообщил, что экс-сенатор через своего адвоката передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области не менее 3 млн рублей. За эту сумму Арашуков хотел получать больше, чем положено, телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач. Также он хотел выбрать места и виды работ в колонии, отбывать наказание в одной камере с указанным им заключенным.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

В конце сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына в участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд рублей. Мосгорсуд в декабре 2022 года приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых. Защита обжаловала приговор, однако апелляция признала его законным.