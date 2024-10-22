Осужденному на пожизненное Арашукову вменили взяточничество ради улучшения "отсидки"

Отбывающий пожизненное заключение экс-сенатор Рауф Арашуков попал под уголовное дело. Ему вменили дачу взятки за улучшение условий содержания.

В июле – октябре Арашуков, содержащийся в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области не менее 3 млн руб. За эту сумму Арашуков хотел получать больше, чем положено, телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач. Также он хотел выбрать места и виды работ в колонии, отбывать наказание в одной камере с указанным им заключенным.

Сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы. Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере, сообщает СКР.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 г. во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. В конце сентября 2022 г. коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына – в участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд руб. Мосгорсуд в декабре 2022 г. приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых.