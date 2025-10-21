Экс-сенатор Арашуков не признал вину по новому делу

Бывший сенатор Рауф Арашуков не признал вину по новому делу о даче взятки сотруднику УФСИН Оренбургской области за улучшения условий содержания. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Трубников.

"Процесс будет на территории исправительного учреждения", - сказал защитник РИА Новости.

Ранее СК сообщил, что Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, через своего адвоката передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области не менее 3 млн рублей. За эту сумму Арашуков хотел получать больше, чем положено, телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач. Также он хотел выбрать места и виды работ в колонии, отбывать наказание в одной камере с указанным им заключенным.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

В конце сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына в участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд рублей. Мосгорсуд в декабре 2022 года приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых. Защита обжаловала приговор, однако апелляция признала его законным.