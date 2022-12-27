Экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненным срокам

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков (36 лет) и его отец Рауль Арашуков (62 года, экс-советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз") приговорены Мосгорсудом к пожизненному лишению свободы.

Суд признал их виновными в убийствах, организации преступного сообщества, хищениях и растратах.

"С учетом исключительной опасности Арашуковых для общества, суд пришел к выводу, что назначить им какое-либо наказание, кроме пожизненного, по обвинению в убийствах не представляется возможным", - говорится в решении суда.

Суд счел доказанным, что Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

В конце сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух упомянутых убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына - бывшего сенатора Рауфа - в участии в нем.

Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд руб.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. Он был отправлен в СИЗО.

В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в хищении газа и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Всего в деле Арашуковых 20 фигурантов.