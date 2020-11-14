У находящегося в СИЗО бывшего сенатора Арашукова подозревают коронавирус

У находящегося сейчас в СИЗО "Лефортово" бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова заподозрили коронавирус. Об этом заявил его адвокат Владимир Постанюк.

По его словам, с четверга к Арашукову не пускают адвокатов и следователя.

"У него взяли анализы, есть подозрение на COVID", - цитирует защитника РИА Новости.

Он добавил, что результаты должны быть готовы на следующей неделе – в понедельник или вторник.

Напомним, летом этого года Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество отца и сына Арашуковых на 1,5 млрд рублей в доход государства. Ранее Раулю Арашукову было предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Его сын Рауф подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Оба находятся под стражей.