Предстоящее увеличение утильсбора подстегнуло продажи автомобилей

России продажи новых легковых автомобилей с 22 по 28 сентября выросли на 21% по сравнению с предыдущей неделей (32 тыс. 287 штук).

Как заявил гендиректор "Автостата" Сергей Целиков, это рекорд недельных продаж с начала 2025 года, а позитивную динамику показали все марки из топ-20 рынка. На ситуацию повлиял анонс возможных изменений порядка расчета утилизационного сбора с 1 ноября. Вторым фактором всплеска спроса является завершение распродаж прошлогодних стоков, скопившихся у дилеров.

Эксперт также считает, что снижение ключевой ставки Центробанка и падение доходности банковских вкладов также сыграли на пользу авторынку. Продажи на минувшей неделе поддержали хорошие кредитные предложения и рассрочки при покупке автомобилей некоторых брендов. Высокие недельные результаты рынок будет показывать вплоть до середины ноября, считает Целиков, сообщают "Ведомости".

Напомним, введение новых правил расчета утилизационного сбора приведет к дальнейшему старению автопарка РФ.