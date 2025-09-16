Могут вырасти цены: бизнес выступил против повышения утильсбора

16 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Могут вырасти цены: бизнес выступил против повышения утильсбора

Бизнес не одобрил проект новой тарифной сетки на экосбор (он же утилизационный сбор), подготовленный Минприроды России. Документ предусматривает значительное повышение сбора почти для всех групп товаров, для некоторых – в разы. Рабочая группа в сфере экологии, куда входят такие крупные компании как Росатом, УГМК, "Сибур", "Лукойл", НЛМК и др., не согласовала повышение тарифов, пишет РБК.

Промышленники считают, что финансовая нагрузка на бизнес возрастает чрезмерно, создается риск роста конечной стоимости товаров (то есть раскручивания инфляции).

Речь идет про так называемую РОП – расширенную ответственность производителей. В ее рамках производители и импортеры должны или самостоятельно обеспечить утилизацию своих товаров, или заплатить сбор, чтобы утилизацию провело государство.

Российский экологический оператор (РЭО), помогавший с расчетом повышения тарифов, заявляет, что рост сбора не окажет значительного влияния на стоимость товаров.

"Совокупный вклад экосбора в рост цен по всей потребительской корзине составит не более 0,3%. Наибольшее влияние ожидается в сегменте продовольственных товаров. Здесь средний рост цен прогнозируется на уровне 0,54%. Это объясняется тем, что в отдельных категориях доля упаковки в себестоимости продукции особенно высока. К примеру, цены на масло и жиры, сахар, яйца и хлебобулочные изделия — могут вырасти от 0,4% до 0,7%, в зависимости от упаковочной нагрузки и логистики. В непродовольственном сегменте рост цен в среднем оценивается на уровне 0,28%, однако в отдельных товарных группах он может быть выше. Например, в категории бытовой техники и электротоваров влияние может составить около 1,2%, в сегменте чистящих и моющих средств — около 1,1%", - говорится в сообщении РЭО.

Огромный рост экосбора ждет производителей одежды и текстильных изделий. Сейчас им приходится платить менее 19 тыс. руб. за тонну, с 2026 года – более 89 тыс. руб. Также значительный рост тарифов ждет производителей электрического освещения, упаковочных пластмассовых изделий. Всего тарифы планируется установить для 52 товарных групп и упаковке.

РЭО сообщает, что повышающий коэффициент учитывает сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации и переработки, востребованность вторсырья на рынке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил довести переработку твердых коммунальных отходов к 2030 году до 100%. Сейчас на переработку направляется около 55% бытовых отходов.

Теги: утильбсор, экосбор, тарифы, бизнес


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети