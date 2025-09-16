Могут вырасти цены: бизнес выступил против повышения утильсбора

Бизнес не одобрил проект новой тарифной сетки на экосбор (он же утилизационный сбор), подготовленный Минприроды России. Документ предусматривает значительное повышение сбора почти для всех групп товаров, для некоторых – в разы. Рабочая группа в сфере экологии, куда входят такие крупные компании как Росатом, УГМК, "Сибур", "Лукойл", НЛМК и др., не согласовала повышение тарифов, пишет РБК.

Промышленники считают, что финансовая нагрузка на бизнес возрастает чрезмерно, создается риск роста конечной стоимости товаров (то есть раскручивания инфляции).

Речь идет про так называемую РОП – расширенную ответственность производителей. В ее рамках производители и импортеры должны или самостоятельно обеспечить утилизацию своих товаров, или заплатить сбор, чтобы утилизацию провело государство.

Российский экологический оператор (РЭО), помогавший с расчетом повышения тарифов, заявляет, что рост сбора не окажет значительного влияния на стоимость товаров.

"Совокупный вклад экосбора в рост цен по всей потребительской корзине составит не более 0,3%. Наибольшее влияние ожидается в сегменте продовольственных товаров. Здесь средний рост цен прогнозируется на уровне 0,54%. Это объясняется тем, что в отдельных категориях доля упаковки в себестоимости продукции особенно высока. К примеру, цены на масло и жиры, сахар, яйца и хлебобулочные изделия — могут вырасти от 0,4% до 0,7%, в зависимости от упаковочной нагрузки и логистики. В непродовольственном сегменте рост цен в среднем оценивается на уровне 0,28%, однако в отдельных товарных группах он может быть выше. Например, в категории бытовой техники и электротоваров влияние может составить около 1,2%, в сегменте чистящих и моющих средств — около 1,1%", - говорится в сообщении РЭО.

Огромный рост экосбора ждет производителей одежды и текстильных изделий. Сейчас им приходится платить менее 19 тыс. руб. за тонну, с 2026 года – более 89 тыс. руб. Также значительный рост тарифов ждет производителей электрического освещения, упаковочных пластмассовых изделий. Всего тарифы планируется установить для 52 товарных групп и упаковке.

РЭО сообщает, что повышающий коэффициент учитывает сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации и переработки, востребованность вторсырья на рынке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил довести переработку твердых коммунальных отходов к 2030 году до 100%. Сейчас на переработку направляется около 55% бытовых отходов.