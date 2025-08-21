Блогер Лерчек останется под домашним арестом еще на месяц

Валерия Чекалина, известная как блогер под псевдонимом Лерчек, останется под домашним арестом еще на месяц и семь суток. Решение о продлении меры пресечения вынес Троицкий суд Москвы.

Напомним, в мае стало известно, что Федеральная налоговая служба нашла у блогерши новый долг. По информации телеграм-канала Shot, налоговая выставила девушке счет на 28 миллионов рублей.

В начале октября прошлого года МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Оно связано с переводом валюты с использованием подложных документов на марафоны Лерчек через банк в Дубае. У бывших супругов прошли обыски. Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Сообщалось, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может составлять $1 млн.

В прошлом году на семью Чекалиных уже заводили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогеры применили упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.