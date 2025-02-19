"Дело Бусылко": осужденный бывший замглавы Свердловского СКР вышел на свободу

Свердловский областной суд вынес апелляционный приговор по делу бывших силовиков – экс-заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова и экс-замглавы регионального СКР Михаила Бусылко. Последний в итоге вышел на свободу.

Напомним, в ноябре 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Чуличкова и Бусылко виновными в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Как установил суд, они получили от адвоката Владислава Вострецова 2 млн рублей за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов металлургического завода. Деньги через адвоката передавал владелец завода, он же потом и обратился с заявлением о вымогательстве взятки.

В дальнейшем приговор был обжалован в Свердловском облсуде и затем подвергся изменению. Однако позже апелляционное определение было отменено Седьмым кассационным судом общей юрисдикции. Дело направили на новое апелляционное рассмотрение.

Слева направо: Владислав Вострецов, Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, сегодня судебная коллегия по уголовным делам инстанции назначила Чуличкову 7 лет колонии строгого режима, со штрафом в 2,5 млн рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на 7,5 лет. Также он лишен классного чина старшего советника юстиции.

Бусылко назначено 4 года и 10 месяцев колонии общего режима со штрафом в 2,5 млн рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на 4 года. Он лишен специального звания полковник юстиции. При этом суд зачел время, которое бывший следователь провел под стражей и домашним арестом. Так как назначенный срок он фактически отбыл, Михаил Бусылко освобожден и вышел на свободу.

Что касается Вострецова, ему дали 6 лет и 4 месяца колонии общего режима и штраф в 2,5 млн рублей. Он 4 года не сможет заниматься деятельностью, связанной с представлением интересов юридических и физических лиц в суде и органах власти. Вострецов лишен специального звания подполковник юстиции.

Как уточнили в областном суде, апелляционный приговор вступает в силу со дня его провозглашения – то есть с 19 февраля.