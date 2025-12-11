Минтербез официально прокомментировал ЧП в здании аэрокосмического факультета Пермского политеха

В министерстве территориальной безопасности Пермского края официально прокомментировали ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета, передает корреспондент Накануне.RU.

"По предварительной информации в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. К сожалению, есть погибшие — мужчина с ребенком. Еще трое человек пострадали", - говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших, а также сообщили о состоянии пострадавших - все они находятся в стабильном состоянии и в настоящий момент госпитализируются в больницы Перми.