11 Декабря 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Минтербез официально прокомментировал ЧП в здании аэрокосмического факультета Пермского политеха

В министерстве территориальной безопасности Пермского края официально прокомментировали ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета, передает корреспондент Накануне.RU.

"По предварительной информации в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. К сожалению, есть погибшие — мужчина с ребенком. Еще трое человек пострадали", - говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших, а также сообщили о состоянии пострадавших - все они находятся в стабильном состоянии и в настоящий момент госпитализируются в больницы Перми.

Теги: Минтербез, взрыв, политех, пострадавшие, погибшие


Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2025 12:16 Мск Взрыв в здании Пермского политеха мог произойти из-за раскрученного до космической скорости оборудования
Ранее 11.12.2025 11:54 Мск СМИ: Погибший при испытаниях в Пермском политехе был директором завода-разработчика

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2025 11:38 Мск Возбуждено дело о гибели мужчины и ребенка при взрыве в Пермском политехе
Ранее 11.12.2025 11:06 Мск Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета Пермского политеха, двое погибли

