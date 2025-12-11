11 Декабря 2025
Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Взрыв в здании Пермского политеха мог произойти из-за диска, раскрученного до космической скорости

Взрыв произошел сегодня в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета, погибли два человека, в том числе ребенок.

Mash сообщает, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности, из-за чего произошел разрыв металлического диска во время испытаний. Сотрудник Пермского политеха раскрутил его в гидродинамическом стенде до космической скорости — ~7,9 км/с.

Гидродинамический стенд — экспериментальная установка для изучения течения жидкостей и газов. В результате испытания произошла разгерметизация стенда, ударной волной снесло двери в лаборатории.

Среди жертв — 8-летняя девочка. Она, вероятно, оказалась рядом с аппаратурой случайно. По одной из версий, туда посмотреть на испытания привел ее отец — предположительно, директор завода, который разрабатывал стенд для изучения жидкостей и газов.

Количество пострадавших, по уточненным данным, выросло с двух до четырех человек.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2025 11:54 Мск СМИ: Погибший при испытаниях в Пермском политехе был директором завода-разработчика
Ранее 11.12.2025 11:41 Мск Минтербез официально прокомментировал ЧП в здании аэрокосмического факультета Пермского политеха
Ранее 11.12.2025 11:38 Мск Возбуждено дело о гибели мужчины и ребенка при взрыве в Пермском политехе
Ранее 11.12.2025 11:06 Мск Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета Пермского политеха, двое погибли

