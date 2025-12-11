11 Декабря 2025
Происшествия Пермский край
Возбуждено дело о гибели мужчины и ребенка при взрыве в Пермском политехе

По факту гибели мужчины и восьмилетней девочки при взрыве в здании аэрокосмического факультета Пермского политехнического университета возбуждено уголовное дело, квалифицированное по третьей части статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам.

По данным следствия, при разгерметизации гидродинамического стенда в одной из лабораторий погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще 2 человека пострадали. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины пожара и гибели людей.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Дениса Головкина.

Теги: дело, погибшие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2025 12:16 Мск Взрыв в здании Пермского политеха мог произойти из-за диска, раскрученного до космической скорости
Ранее 11.12.2025 11:54 Мск СМИ: Погибший при испытаниях в Пермском политехе был директором завода-разработчика
Ранее 11.12.2025 11:41 Мск Минтербез официально прокомментировал ЧП в здании аэрокосмического факультета Пермского политеха

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2025 11:06 Мск Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета Пермского политеха, двое погибли

