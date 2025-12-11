Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета Пермского политеха, двое погибли

Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета, погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали, передает Telegram-канал Baza без ссылки на источник.

По неподтвержденным данным, взрыв произошел в одной из лабораторий из-за разгерметизации гидродинамического стенда, который предназначен для исследований. На месте работают экстренные службы.

Mash уточняет, что погибли два человека, в том числе ребенок 10 лет, пострадали трое.

Предварительная причина, по данным канала, неисправность в работе гидродинамического стенда (экспериментальная установка, предназначенная для изучения течения жидкостей и газов) — ударная волна снесла двери в лаборатории. Взрыв в корпусе "Б" мог произойти из-за перегрузки системы давления. Двух пострадавших экстренно госпитализировали.

По сообщению Ural Mash, на месте взрыва в ПНИПУ могли находиться ещё четыре человека — их ищут.