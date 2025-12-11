Пермский политех выясняет, почему ребенок находился в помещении, где проводились испытания

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) прокомментировали ЧП, в результате которого погибли два человека, в том числе восьмилетняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПНИПУ, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции. Пострадали люди.

В университете подтвердили информацию, что погибший мужчина являлся руководителем предприятия, изготовившего образец. Он не является сотрудником ПНИПУ. Вместе с ним была его несовершеннолетняя дочь. В настоящее время проводится проверка, почему девочка находилась на объекте в нарушение техники безопасности.

Также пострадали три человека - представители одного из пермских предприятий (не являются сотрудниками ПНИПУ): мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии, средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался.

В СКР сообщили, что число пострадавших выросло до четырех. Количество пострадавших уточняется.

"От лица руководства университета выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил ректор ПНИПУ Антон Петроченков.

Другие объекты инфраструктуры университета не пострадали, угроз другим сотрудникам и студентам нет.

В Telegram-канале "Новости Перми и края" сообщается, что директор предприятия был на испытаниях не только вместе с дочерью, но и с женой. Женщина не пострадала физически, но находится в шоковом состоянии - гибель супруга и дочери произошла у нее на глазах. С ней работают психологи, также выехал психиатр.