СМИ: Погибший при испытаниях в Пермском политехе был директором завода-разработчика

Погибший при взрыве в Пермском политехе мужчина являлся директором завода-разработчика установки, которая сегодня проходила испытания, сообщает SHOT. Погибшим ребенком, по данным канала, является его дочь.

Сообщается, что в момент испытания гидродинамического стенда взорвалось колесо. Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ: лабораторию предоставляли для испытаний. Сегодня утром туда приехал руководитель компании-подрядчика предприятия вместе с дочкой. В результате испытания гидродинамического стенда произошла его разгерметизация, ударной волной снесло двери в лаборатории. Гидродинамический стенд — экспериментальная установка для изучения течения жидкостей и газов.

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам". По данным следствия, при разгерметизации гидродинамического стенда в одной из лабораторий погибли мужчина и восьмилетняя девочка, еще два человека пострадали. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

SHOT сообщает о пяти пострадавших - трое с черепно-мозговыми травмами, двое - отказались от госпитализации. По данным минтербеза, пострадавших трое.