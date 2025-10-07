Ущерб по новому делу Абызова оценён в 394 миллиона

Озвучена возможная сумма ущерба по делу бывшего члена кабмина России Михаила Абызова.

Как сообщил источник "Ъ", ущерб по делу составил 394 млн руб.

В Москве Тверской суд ранее отправил Абызова в СИЗО до 6 декабря по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ожидается, что защита уже осужденного на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления бывшего министра обжалует его арест. В ходе рассмотрения просьбы следствия Абызов отверг причастность по новым обвинениям. Ему грозит до 10 лет колонии. Абызов содержится в "кремлевском централе" - так называют спецблок 99/1 изолятора "Матросская Тишина".