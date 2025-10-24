В Улан-Удэ до 165 выросло количество отравившихся готовой едой

В Бурятии вновь выросло количество отравившихся готовой едой. Пострадавших уже 165.

Зарегистрировано 165 случаев, из них 92 ребенка. Госпитализированы 82 человека, 32 из них выписаны в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.

Ранее сообщалось, что многочисленные нарушения выявлены на предприятии "Восток" в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились жители. Цех, где был изготовлен опасный фастфуд, закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании, ей предъявлено обвинение. Работа предприятия приостановлена, также, как и реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский".