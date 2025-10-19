Не только шаурма: стало известно, чем массово отравились жители Бурятии

Стало известно, чем массово отравились жители Бурятии. Оказалось, что они ели не только шаурму, но и азиатскую еду.

Ранее сообщалось, что в Бурятии зарегистрировано 43 случая острой кишечной инфекции. Среди пострадавших 21 ребенок, у троих пациентов был подтвержден сальмонеллез. Цех, где был изготовлен опасный фастфуд, уже закрыт. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, люди отравились готовой пищевой продукцией производства ООО "Восток" из Улан-Удэ. Она продавалась в различных магазинах торговой сети "Николаевский". По данным министра, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других состояние средней тяжести.

"Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети "Николаевский", такую как шаурма, онигири и т.д. и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции: рвота, тошнота, жидкий стул и другие, обращайтесь за медицинской помощью по телефону "103" и в приемное отделение инфекционной больницы", - заявила Евгения Лудупова.

Министр пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.