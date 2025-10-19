В Бурятии 43 человека отравились шаурмой

В Бурятии произошло массовое отравление людей, евших шаурму. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, на данный момент зарегистрировано 43 случая острой кишечной инфекции. Среди пострадавших 21 ребенок, у троих пациентов подтвержден сальмонеллез.

"По данным Роспотребнадзора, заболевание связано с продукцией одной из торговых сетей Бурятии (шаурма и ряд других наименований)", - уточнил Цыденов.

По его словам, цех, где был изготовлен опасный фастфуд, уже закрыт. Сейчас ведутся проверки и лабораторные исследования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СКР по республике Бурятия, речь идет о части 1 статьи 238 УК РФ – "Производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По данным ведомства, за помощью обратились 43 человека, из них 36 госпитализировано, большинство – несовершеннолетние.

"В ближайшее время по образцам изъятой продукции будут назначены санитарно-гигиенические экспертизы. Также в рамках судебно-медицинских экспертиз будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного гражданам", - отметили в СК.