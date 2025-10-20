Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ увеличилось до 89 человек

Число отравившихся готовой едой в Бурятии увеличилось до 89 человек, в том числе 45 детей. У 11 пациентов больниц подтвердился диагноз сальмонеллез. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Предварительно установлено, что все заболевшие ели продукцию производства местной компании "Восток" - шаурму и онигири. Она продавалась в различных магазинах торговой сети "Николаевский".

Сейчас специалисты устанавливают всех поставщиков продукции, результаты исследования проб и их достоверность.

Цех, где был изготовлен опасный фастфуд, закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.