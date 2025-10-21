Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ достигло 121 человека

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло с 89 до 121, из них 66 детей. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.

Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей.

Ранее сообщалось, что многочисленные нарушения выявлены на предприятии "Восток" в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились жители. Цех, где был изготовлен опасный фастфуд, закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании, ей предъявлено обвинение. Работа предприятия приостановлена, также как и реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский".