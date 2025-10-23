Среди отравившихся в Улан-Удэ - 90 детей

Количество отравившихся готовой едой в Улан-Удэ, выросло до 159, из них 90 - дети. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии.

82 человека получают стационарное лечение, из них 51 ребенок, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что многочисленные нарушения выявлены на предприятии "Восток" в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились жители. Цех, где был изготовлен опасный фастфуд, закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании, ей предъявлено обвинение. Работа предприятия приостановлена, также, как и реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский".