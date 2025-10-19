19 Октября 2025
Происшествия В России Республика Бурятия
Фото: Накануне.RU

Число отравившихся готовой едой в Бурятии увеличилось до 49 человек

В Бурятии увеличилось число людей, отравившихся готовой едой. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Ранее сообщалось, что в Бурятии зарегистрировано 43 случая острой кишечной инфекции. Среди пострадавших был 21 ребенок, у троих пациентов подтвердился сальмонеллез. Цех, где был изготовлен опасный фастфуд, закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Известно, что люди отравились готовой едой производства ООО "Восток" из Улан-Удэ. Она продавалась в различных магазинах торговой сети "Николаевский". Пострадавшие ели шаурму и онигири.

Как сообщила Евгения Лудупова в своем Telegram-канале, зарегистрировано уже 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза.

"40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка. Один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, медики работают в усиленном режиме", - отметила министр здравоохранения Бурятии.

По ее данным, состояние у большинства пациентов стабильное и с положительной динамикой.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России. Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного уголовного дела и уже установленных обстоятельствах.

Теги: отравление, шаурма, пострадавшие, Бурятия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

